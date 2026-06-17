MLB: Detroit recupera a Justin Verlander ¿Cuándo volverá a lanzar?

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Detroit Tigers aún están a tiempo de rescatar su presentación en la presente temporada de las Grandes Ligas, luego de una primera mitad decepcionante. El equipo tendrá grandes noticias durante el venidero fin de semana con el regreso de Justin Verlander al morrito.

El experimentado lanzador está listo para dar un nuevo paso en su regreso con los bengalíes, tras ser anunciado por el manager A.J. Hinch como parte de la rotación para el partido del domingo ante los White Sox. El derecho de 43 años vuelve al montículo después de un proceso de recuperación por inflamación en la cadera izquierda.

Verlander, quien firmó un contrato de un año como agente libre para reencontrarse con Detroit, apenas realizó una apertura en Las Mayores esta temporada antes de ingresar a la lista de lesionados el 1 de abril de forma retroactiva. Desde entonces, completó dos aperturas de rehabilitación con el Triple-A Toledo y una sesión simulada reciente, mostrando progresos constantes en su condición física.

Justin Verlander con la oportunidad de seguir ampliando su legado en MLB

En su primera salida de rehabilitación lanzó cinco entradas sin permitir carreras con 64 lanzamientos, mientras que en la segunda permitió cuatro jonrones en una actuación más exigente de 86 pitcheos. A pesar de las irregularidades en su proceso de recuperación, el cuerpo técnico ha destacado su evolución y la capacidad de mantener sus lanzamientos tras cada salida.

Tuvimos un par de partidos de rehabilitación. Es hora de desafiarlo aún más con un partido. Ha respondido cada vez mejor después de estas salidas. Creo que la clave principal es mantener su control y su mecánica de lanzamiento", dijo el manager AJ Hinch.

Ahora, Verlander llega al esperado regreso en la Gran Carpa con la oportunidad de seguir ampliando sus registros históricos, siendo actualmente el líder activo en victorias con 266 y en ponches con 3,554. Su última apertura oficial en la MLB fue el 30 de marzo, cuando permitió cinco carreras en una derrota ante Arizona, y este domingo buscará reencontrarse con su mejor versión en el morrito.