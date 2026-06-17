MLB: Maikel García tranquiliza a Kansas City por su inconveniente en la muñeca

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Los Reales de Kansas City no solo iniciaron la semana con par de derrotas en casa de los Nacionales de Washington, sino también con el enorme susto de perder por lesión a Maikel García. Pero, afortunadamente para ambas partes, las cosas no pasaron a mayores.

Maikel evita la lista de lesionados, por ahora

En la jornada del pasado martes, el grandeliga venezolano debió abandonar el compromiso luego de sufrir un pequeño inconveniente en su muñeca al conectar un foul. Si bien pudo completar su turno, el manager Matt Quatraro optó por reemplazarlo por precaución.

Minutos más tarde, el propio Maikel García se encargó de tranquilizar a todos los fanáticos de Kansas City al asegurar que podría regresar al lineup del equipo este jueves.

"Es un dolor que por los momentos me molesta. Estoy lidiando con ello desde hace un mes. Estoy haciendo tratamiento para aliviar el dolor, pero no ha funcionado", comentó en una entrevista para Sports Venezuela.

Luego complementó: "Este miércoles estoy disponible para jugar a la defensiva, no para batear. Espero que para el jueves ya esté de nuevo en el lineup".

Vale recordar que en esta temporada 2026 no ha aterrizado en la lista de lesionados, pero sí se perdió varios compromisos por molestias físicas.

Números de Maikel García en la temporada 2026 de la MLB