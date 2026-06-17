Wilmer Ruperti viajó a Washington para reunirse con Maikel García

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El conflicto entre Maikel García y la directiva de los Tiburones de La Guaira sumó un capítulo determinante. Wilmer Ruperti, propietario del equipo venezolano, se trasladó hasta el Nationals Park en Washington para buscar un encuentro en persona con el grandeligas de los Reales de Kansas City. El objetivo central de este viaje es resolver las diferencias públicas que surgieron en los últimos meses y asegurar la participación del antesalista para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Ruperti difundió la información a través de un video en sus redes sociales oficiales, grabado directamente desde las instalaciones del estadio estadounidense. En el material audiovisual, el empresario petrolero y dueño de la franquicia litoralense fue categórico sobre el motivo de su presencia en la capital norteamericana.

Operación retorno el plan de Ruperti en el Nationals Park

“Vengo a ver a Maikel García. Solo vine a eso, a convencerlo”, afirmó Ruperti en la grabación. Con estas palabras, el directivo dejó en claro que asumió la gestión del caso de manera personal, saltándose los canales habituales de la gerencia deportiva para conversar directamente con el pelotero.

La ruptura entre García y la organización se hizo notoria tras una serie de declaraciones y publicaciones en redes sociales que pusieron en duda el regreso del jugador con el uniforme de los actuales campeones del Caribe. La intervención directa del propietario busca calmar las tensiones y ofrecer las garantías necesarias para que el campocorto regrese a la pelota invernal.

El impacto de Maikel García en el roster de La Guaira

La ausencia de Maikel García representaría una baja de peso para la estructura de los Tiburones de La Guaira. El jugador de los Reales de Kansas City ha sido una pieza fundamental en el esquema del equipo, aportando tanto a la ofensiva como en la defensa del cuadro interior. Su energía en el terreno y su estatus de grandeligas consolidado lo convierten en uno de los favoritos de la fanaticada guairista.