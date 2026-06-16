LVBP: Eliézer Alfonzo Jr.: "El juego en San Cristóbal me dejó muy golpeado"

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La temporada 2025-2026 de la LVBP fue bastante especial para peloteros y fanáticos de los Navegantes del Magallanes, no solo porque concluyó con el anhelado título, sino también por cómo se desarrollaron las cosas a lo largo de los tres meses de acción.

Entre las figuras del equipo que nunca perdió la fe y confianza de que todo iba a mejorar destacó Eliézer Alfonzo Jr., que de hecho vivió como ningún otro cada remontada de la Nave durante la zafra.

Magallanes, un equipo resiliente

En una entrevista para el programa Entre Innings, el receptor habló de varios temas referentes a la campaña pasada. Una de las anécdotas más emotivas fue aquel juego que se desarrolló en San Cristóbal contra los Caribes de Anzoátegui, quienes dejaron en el terreno al Magallanes de manera increíble.

"El juego en San Cristóbal, que nos lo voltearon, me dejó muy golpeado. Mi hermano me envió la tabla de posiciones ese día y me dijo que ya estábamos eliminados. Pero yo siempre tenía esa confianza de que podíamos remontar, y así fue", comentó.

Para Eliézer Alfonzo Jr. ese fue el punto de inflexión del equipo. Ciertamente, ese juego hubiese sido un golpe fatal para las aspiraciones al Round Robin de cualquier otro equipo, solo que para los filibusteros sucedió lo contrario.

"Fuimos un equipo resiliente toda la temporada, que supimos afrontar todas las adversidades y que nunca dejó de creer en lo que podíamos hacer. Al final pudimos voltear las cosas y a partir de allí el resto fue historia", apuntó.

Los Navegantes del Magallanes cerraron la ronda regular de la 2025-2026 en el tercer lugar gracias a unas últimas semanas casi perfectas. Eso, además de aquellos compromisos que resolvieron con remontadas, los impulsó a conquistar su título 14 en su historia.