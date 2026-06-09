LVBP: Federico Rojas responde si Magallanes irá por Yasiel Puig para repetir el campeonato

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Hasta el fanático menos fanático de los Navegantes del Magallanes quiere ver al equipo en la temporada 2026-2027 alzando el bicampeonato, algo que no ocurre desde la 2012-2013 / 2013-2014. Es por eso que la organización está trabajando arduamente desde las oficinas planificando la estrategia perfecta para que eso suceda.

Para Federico Rojas, gerente deportivo del equipo filibustero, las cosas hay que hacerlas con inteligencia y sin apuros, pero siempre apuntando a la excelencia. Y es que la idea pasa por reforzar al equipo en todas sus líneas, contando además con el aporte de excelentes peloteros importados.

Puig, en veremos

El gerente carabobeño respondió varias preguntas en exclusiva para Meridiano y una de esas tuvo que ver con Yasiel Puig, quien para muchos fue uno de los bates foráneos que tuvo mejor desempeño a lo largo de la temporada pasada.

"Aún es pronto para determinar la importación definitiva, pero el foco será en lanzadores", dijo al ser consultado si la gerencia considera llamar nuevamente al toletero cubano entre los posibles importados.

Recordemos que si bien Puig apenas disputó 26 compromisos de la ronda regular, sus estadísticas siempre lo posicionaron entre los más productivos del Magallanes. Además, en el Round Robin fue clave al disparar tres cuadrangulares, remolcar seis carreras y anotar otras cuatro en nueve presentaciones.

Por otra parte, Rojas hizo énfasis que la intención principal de la organización pasa por mantener su núcleo de peloteros, ya que de esa manera podrían contar con un poco más de ventaja sobre sus rivales en la lucha por conquistar el campeonato.

"Nuestra idea es cuidar nuestro core y a partir de ahí subsanar las deficiencias que tuvimos la temporada pasada", finalizó.