¿Rompiendo la liga? Así le va a Yasiel Puig en la Liga de Beisbol Canadiense

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Muchos fanáticos del beisbol se han preguntado qué es la vida de Yasiel Puig, porque hasta no hace mucho fue una de las principales figuras de los Navegantes del Magallanes en la pasada temporada de la LVBP. Bueno, la respuesta es que se encuentra en Canadá disputando la liga de beisbol de dicho país.

Puig y un inicio lento

Y es que luego de unos meses llenos de mucha acción en territorio venezolano, el toletero cubano decidió vivir una nueva aventura al norte del continente. Allí defiende el uniforme de Toronto Maple Leafs.

Hasta la fecha, el torneo canadiense cuenta con seis jornadas disputadas y el conjunto donde hace vida Yasiel Puig apenas ha ganado un compromiso, sumando así cinco derrotas para posicionarse en el último lugar de la clasificación. Con un rendimiento colectivo tan bajo, es un tanto lógico que el cubano tampoco esté destacando con el madero.

Parte de sus estadísticas señalan solo cuatro imparables en 20 turnos, de los cuales tres son extrabases: un doble y dos cuadrangulares. Esto, en parte, señala que cuando Yasiel logra hacer contacto con la bola se convierte en una verdadera amenaza para los lanzadores rivales.

Vale mencionar que la ronda regular de la Liga de Beisbol Canadiense (CBL, por sus siglas en inglés) es de 48 encuentros.

Números de Yasiel Puig en la temporada 2026 de la CBL