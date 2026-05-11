Yasiel Puig sacude dos jonrones en su estreno en Canadá

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​El esperado regreso de Yasiel Puig al béisbol norteamericano no pudo ser más espectacular. En su primer partido oficial con los Toronto Maple Leafs de la Canadian Baseball League (CBL), el "Caballo Loco" desató su poder este domingo 10 de mayo al conectar dos cuadrangulares en el Opening Day del circuito.

​El debut ocurrió en el emblemático parque Christie Pits de Toronto, donde los Maple Leafs se enfrentaron a los Kitchener Panthers. Puig, quien no jugaba en suelo norteamericano desde 2019, se convirtió rápidamente en el centro de atención al liderar la victoria de su equipo con una exhibición de fuerza que recordó sus mejores años en las Grandes Ligas.

​El show de Puig en Toronto

​Desde su primer turno, el cubano de 35 años mostró una gran forma física y un timing perfecto, el cual también demostró en la LVBP con los Navegantes del Magallanes. dos estacazos de vuelta completa no solo sentenciaron el juego, sino que enviaron un mensaje claro a la liga: Puig ha llegado para ser la cara indiscutible del torneo.

​ El primero de la tarde: Un tablazo soberbio que superó las cercas del jardín izquierdo, desatando la euforia de los fanáticos que se dieron cita para ver al ex-estrella de los Dodgers.

Un tablazo soberbio que superó las cercas del jardín izquierdo, desatando la euforia de los fanáticos que se dieron cita para ver al ex-estrella de los Dodgers. ​El segundo para la historia: En las postrimerías del encuentro, Puig volvió a castigar el pitcheo de Kitchener con su segundo vuelacercas del día, confirmando un debut de ensueño en la liga canadiense.

​Un futuro bajo la sombra legal

​A pesar del éxito deportivo, la situación del pelotero fuera del terreno sigue siendo compleja. Puig se encuentra disputando esta temporada mientras espera una sentencia federal programada para el próximo 26 de mayo en Estados Unidos, relacionada con un caso de apuestas ilegales. Por ahora, el cubano parece enfocado en disfrutar cada turno al bate en lo que podría ser su última etapa en el béisbol profesional norteamericano antes de resolver sus asuntos legales.