MLB: Francisco Álvarez se crece y vuelve a atornillarse en la receptoría de los Mets

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Luego de pasar casi un mes completo en la lista de lesionados, Francisco Álvarez parece haber regresado en excelente nivel a la acción. El receptor venezolano se ha enfrentado a la dura competencia de su compatriota Luis Torrens por el puesto de catcher titular, pero parece hacer los méritos necesarios para recuperar su sitio.

Contando ya la jornada de este miércoles 17 de junio, son siete los juegos que ha disputado el antiguo prospecto número uno desde que se recuperó de su lesión en la rodilla derecha, y ha logrado conectar al menos un imparable en seis de esos compromisos. Además, este miércoles desató toda su capacidad de contacto, al vivir una jornada formidable ante los Rojos de Cincinnati, con la que ayudó a su equipo a llevarse el triunfo.

Francisco Álvarez en gran momento

Y es que, en lo que fue una tarde realmente positiva, Francisco Álvarez fue uno de los héroes para que los Mets pudieran sumar un importante triunfo ante los Rojos de Cincinnati. El oriundo de Guatire estuvo intratable, al conectar tres sencillos en cinco turnos al bate, además de sumar una carrera anotada y una impulsada.

Por si fuera poco, este es el segundo desafío consecutivo en el que el careta logra embasarse en al menos tres ocasiones, ya que un día antes había acumulado un sencillo y par de boletos en el que fue el segundo juego de esta serie ante los Rojos.

Con esta buena seguidilla que sostiene, Francisco Álvarez subió su promedio a .255 en lo que va de año, además de mostrar un OPS de .728. Por si fuera poco, batea para .320 desde que regresó, período en el que tiene ocho imparables en 25 turnos. Sin duda, está encendido.