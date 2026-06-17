Eduardo Rodríguez alcanza su victoria 100 en la MLB con una majestuosa presentación

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Luego de intentarlo y fallar hasta en tres ocasiones seguidas, Eduardo Rodríguez finalmente se adjudicó esa victoria tan especial en su carrera. Y es que ya son 100 triunfos los que ostenta en sus 11 temporadas en la MLB, una cifra a la que han llegado muy pocos lanzadores venezolanos.

E-Rod, impecable

Su presentación de este miércoles sirvió para que los D-backs de Arizona derrotaran por 8 a 1 a los Angelinos de Los Ángeles y, además, se quedaran con la serie en el Chase Field. La línea de trabajo del zurdo fue de siete entradas en las que toleró seis indiscutibles y una carrera, con tres boletos y cinco ponches.

El único bateador que supo hacerle daño fue, de hecho, el primer bate Zach Neto, quien lo castigó con un cuadrangular que desapareció por el jardín central. Sin embargo, luego de eso los bates visitantes se vieron muy limitados ante sus lanzamientos.

Vale resaltar que Eduardo Rodríguez contó con el apoyo de sus compañeros a nivel defensivo, ya que concretaron hasta tres doble matanzas para salir de apuros en unos innings que lucían prometedoras para los Angelinos.

Es así como E-Rod se convirtió en el noveno lanzador venezolano que alcanza la centena de victorias en las Grandes Ligas. Su objetivo a corto plazo es superar a Kelvim Escobar (101) y Wilson Álvarez (102) en la lista de todos los tiempos.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB

15 juegos

6 victorias

2 derrotas

88.1 innings

26 carreras permitidas

35 bases por bolas

65 ponches

2.45 EFE

1.23 WHIP