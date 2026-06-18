MLB: Jackson Chourio retoma su producción con jonrón y se acerca a dos cifras redondas

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Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este miércoles por 9 a 4 a los Guardianes de Cleveland para extender a tres su racha positiva. En esta ocasión, y tal como sucedió a lo largo de la semana pasada, el bate de Jackson Chourio fue clave para la producción ofensiva del equipo.

Chourio, enrachado con los jonrones

El jardinero venezolano ligó de 4-1 con jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada. Se trató de su décimo vuelacercas de la temporada, una cifra que lo posiciona en el tercer lugar dentro de su equipo, solo superado por Brice Turang (11) y Jake Bauers (13).

La enorme conexión sucedió en el cuarto episodio y sirvió para ampliar la ventaja de Milwaukee. Con un compañero en circulación, el marabino no perdonó el primer lanzamiento y desapareció la bola por todo el jardín derecho, a una distancia de 366 pies y con una velocidad de salida de 100.2 mph.

Luego de esta presentación, Jackson Chourio se acercó aun más a dos cifras redondas que persigue desde que arrancó la campaña. Y es que de por vida ya acumula 185 carreras impulsadas y 196 anotadas, por lo que será cuestión de pocas semanas para que se una a los peloteros venezolanos con 200 remolcadas y 200 anotadas en la MLB.

Respecto a su ritmo jonronero, con estos 10 empieza amenazar seriamente su tope personal de 21 vuelacercas, los cuales firmó tanto en 2024 como en 2025.

Números de Jackson Chourio en la temporada 2026 de la MLB