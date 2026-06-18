Endy Chávez responde sin temor: ¿Quién tiene más fanáticos entre Caracas y Magallanes?

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No cabe duda de que, en el deporte venezolano, la rivaldad más histórica, importante y convocante, la protagonizan los dos equipos más ganadores de la pelota profesional de nuestro país: Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas. Y si hay alguien que sabe sobre jugar en este escenario, es Endy Chávez.

A lo largo de 19 temporadas, el talentoso jardinero central vivió los enfrentamientos entre Caracas y Magallanes desde que fue novato, hasta que se convirtió en una de las más importantes leyendas de los Navegantes del Magallanes, equipo con el que jugó durante toda su trayectoria deportiva.

Por supuesto, al ser una voz más que autorizada para hablar de la rivalidad más importante del deporte nacional, Endy Chávez explicó en el popular programa de internet "Abriendo el Podcast", conducido por Vian Araujo y Ricardo Rodríguez, lo que significa jugar un duelo de esta intensidad, algo que no deja de impresionar incluso a un público como el dominicano.

Una rivalidad de otro nivel

"Yo te puedo contar, pero tienes que vivirla", fue lo primero que dijo Endy Chávez, cuando el periodista Ricardo Rodríguez le preguntó sobre el duelo entre los "Eternos Rivales". Además, el otrora capitán de los turcos fue tajante al hablar de las fanaticadas de ambas novenas. "Nosotros tenemos más fanaticada. Ellos van a decir lo contrario, pero somos nosotros", comentó entre risas.

Además, Chávez afirmó, en tono de broma y entre risas nuevamente, que "no sabe cuál es el equipo con más títulos de Venezuela", al ser nuevamente cuestionado por Rodríguez, en una agradable y amena conversación que demuestra el interés tremendo que genera esta fantástica rivalidad, al punto de que traspasa nuestras fronteras.