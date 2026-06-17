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Renato Núñez podría adueñarse de un mismo récord en la LMBP y en la LVBP

El veterano de 32 años se ha caracterizado por disparar todo tipo de cuadrangulares ante cualquier rival y en cualquier estadio

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 05:03 pm
Renato Núñez podría adueñarse de un mismo récord en la LMBP y en la LVBP
Foto: @caciques_bbc
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Ya sea en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) o en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el nombre de Renato Núñez se ha convertido en sinónimo de poder, sobre todo cuando nos referimos a jonrones.

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Como muchos saben, el veterano de 32 años de edad hizo historia en la LVBP durante la zafra 2024-2025 cuando disparó 21 cuadrangulares, igualando de esa manera el registro de más batazos de ese estilo que había implantado Alex Cabrera en la 2013-2014.

Ahora bien, Renato Núñez tiene sobre el horizonte hacer algo similar con esa misma marca, solo que ahora en la LMBP. Y es que para este 2026 ha desatado todo su poder ofensivo con el uniforme de Caciques de Distrito.

Su más reciente vuelacercas lo conectó en la jornada del pasado martes, llegando a 15 para consolidarse en el primer lugar de dicho apartado en la presente campaña. Con 20 juegos por disputar, Renato se encuentra a solo seis de igualar los 21 que conectó Hendrik Clementina en la 2024 y que a su vez se trata de la mayor cifra en el torneo de verano en Venezuela.

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