MLB: Max Scherzer regresa a la lista de lesionados por problemas en la espalda

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El veterano lanzador derecho de los Toronto Blue Jays, Max Scherzer, quedó descartado para su apertura programada ante los Boston Red Sox. El equipo anunció que el diestro fue enviado nuevamente a la lista de lesionados debido a severos espasmos en la espalda.

Ante la emergencia de última hora, el cuerpo técnico de Toronto designó al relevista Braydon Fisher para asumir la responsabilidad de iniciar el encuentro en el montículo.

Un regreso que duró poco

La noticia cae como un balde de agua fría, ya que Scherzer venía de reincorporarse a la rotación abridora apenas el pasado 10 de junio. Previamente, el serpentinero ya había pasado seis semanas fuera de acción por una distensión en el antebrazo.

En aquella apertura de retorno, el tres veces ganador del premio Cy Young logró el histórico ponche número 3,500 de su legendaria carrera. Sin embargo, en el aspecto colectivo sufrió bastante al permitir cinco carreras limpias en poco más de tres episodios.

Frustración en una campaña difícil

Scherzer, quien disputa su temporada número 19 en las Grandes Ligas, no ocultó su desencanto ante este nuevo contratiempo físico. A pesar del bache, el lanzador aseguró mantener la confianza intacta para ayudar a los Blue Jays en el cierre de la campaña.

Este año 2026 ha sido una pesadilla estadística para el futuro miembro del Salón de la Fama. Actualmente registra una efectividad de 10.23, el promedio de carreras limpias permitidas más alto de toda su trayectoria en la Gran Carpa.

Movimientos en el roster

Para cubrir la vacante del veterano en la plantilla activa, la gerencia de los Blue Jays subió de emergencia desde la sucursal Triple-A al serpentinero Chad Dallas. El joven diestro buscará dar profundidad a un cuerpo de pitcheo bastante golpeado.