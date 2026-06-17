El peso de la fama: Vladimir Guerrero Jr. lidera las votaciones a pesar de un año difícil

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Vladímir Guerrero Jr., la gran figura de los Toronto Blue Jays, admitió su asombro al liderar las votaciones para el Juego de Estrellas en la inicial de la Liga Americana. La sorpresa llega justo cuando atraviesa una de las campañas más discretas de su trayectoria en las Mayores.

"Me sorprendió estar a la cabeza en la primera base", confesó Guerrero a The Athletic. El pelotero reconoció con honestidad que hay otros colegas con mejores números este año, pero recordó que la decisión final está en manos del público.

El respaldo de la fanaticada

En el primer boletín oficial, el inicialista dominicano comandaba su posición con más de 600 mil votos. Con este sólido respaldo, supera a competidores como Ben Rice de los Yankees, Munetaka Murakami de los Medias Blancas y el prospecto Nick Kurtz de los Atléticos.

El mánager de Toronto, John Schneider, atribuye este fenómeno al inmenso carisma global de "Vladdy". Su popularidad se disparó aún más tras el espectacular viaje de los Blue Jays hasta la Serie Mundial en la temporada anterior.

Más que simples estadísticas

Schneider destacó que el béisbol también es espectáculo y que Guerrero Jr. es de esos peloteros por los que la gente paga un boleto de entrada. El estratega insiste en que el impacto de una superestrella va más allá de lo que dice la hoja de anotación.

De mantener la ventaja, esta sería la sexta invitación consecutiva de Guerrero al Clásico de Mitad de Verano. Los aficionados lo han respaldado como titular de la Liga Americana en casi toda su carrera, consolidándolo como un ícono de la liga.

Compromiso inquebrantable

A pesar de las críticas por su rendimiento actual, el jugador tiene claro su respeto por el sistema de elección y el apoyo del público. Vladímir confirmó que, si los fanáticos lo quieren ver en el terreno, él estará presente.

"Si votan por mí, tengo que ir", concluyó de forma tajante el primera base de los Blue Jays. Para el pelotero, ganar la elección popular representa una responsabilidad directa con quienes sostienen el negocio del béisbol.