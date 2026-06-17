MLB: Así fue la dura jornada de la primera mujer umpire en el San Luis vs Minnesota

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Jen Pawol es un nombre que estará escrito por siempre con letras doradas en la historia del beisbol de las Grandes Ligas. En 2025, la oriunda de Nueva Jersey se convirtió en la primera mujer en llegar a ser umpire en la Major League Baseball, un hito fantástico y complicado que le dio la vuelta al mundo.

Gracias a su buen trabajo, Pawol logró mantenerse en consideración para la temporada 2026, la primera en la que iba a estar desde el inicio. En efecto, Pawol ha podido trabajar con consistencia en 2026, incluso con algunos juegos detrás del plato, aunque precisamente en este rol, parece que la inexperiencia todavía le pasa factura, como se vio este domingo en el Target Field de Minnesota.

La jornada dura de Jen Pawol

Este domingo 14 de junio, Jen Pawol actuó como la umpire principal en el duelo entre Cardenales de San Luis y Mellizos de Minnesota, que se disputó en el Target Field, hogar de los Mellizos. En este duelo, el octavo de Pawol como principal en lo que va de temporada, las cosas resultaron ser bastante complicadas para la encargada de impartir justicia.

Y es que, en lo que a revisiones de ABS se refiere, la árbitro fue retada hasta en nueve ocasiones por los bateadores rivales, teniendo que cambiar su decisión en seis ocasiones, por lo que solo acertó en el 33% de las jugadas en las que fue desafiada por los toleteros.

Además, Jen Pawol tuvo un acierto del 90.91% en la zona de strike, su segundo más bajo de la temporada. Eso sí, también ha tenido juegos positivos, como el que tuvo el 5 de junio, con un acierto de la zona por encima del 96%, y habiendo ganado la mitad de los seis retos que recibió. Sin duda, la experiencia pulirá poco a poco sus habilidades.