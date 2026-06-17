Alarma en Detroit: Wenceel Pérez se lesiona la cara en un extraño accidente

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El jardinero de los Detroit Tigers, Wenceel Pérez, quedó fuera de la alineación tras sufrir un bizarro accidente en el gimnasio del equipo. El percance ocurrió justo al finalizar el encuentro del martes en la ciudad de Houston.

Mientras realizaba su rutina de ejercicios postpartido en el vestuario, una banda pliométrica se soltó de su gancho de sujeción. El elástico golpeó directamente el rostro del pelotero, impactando con fuerza debajo de su ojo izquierdo.

Alarma en el cuerpo técnico

Pérez no estuvo disponible en el Daikin Park para el siguiente compromiso, ya que fue sometido a exámenes médicos rigurosos. Los especialistas buscan evaluar a fondo la gravedad de los daños sufridos en la zona ocular y ósea de la cara.

El mánager de los felinos, A.J. Hinch, no ocultó su angustia ante la situación tras la caída de su equipo 4-2 ante los Astros. El timonel afirmó estar bastante preocupado y prefirió no dar un tiempo estimado para el regreso del dominicano.

Hospital de enfermería en Detroit

Esta insólita baja agrava la crisis de unos Tigres que marchan con el segundo peor récord de la Liga Americana. La organización vive una auténtica pesadilla médica con 11 peloteros actualmente fuera de circulación en la lista de lesionados.

Entre las ausencias notables del equipo destacan el intermedista venezolano Gleyber Torres, inhabilitado recientemente, además del patrullero Parker Meadows y el campocorto puertorriqueño Javier Báez, quienes arrastran problemas físicos desde el mes de abril.

Un año cuesta arriba

El jardinero de 26 años ha defendido la pradera derecha de manera regular, pero el panorama en la caja de bateo no le favorecía. Esta campaña 2026 venía siendo la más complicada de sus tres años de experiencia en las Grandes Ligas.

El bateador ambidiestro registraba un frío promedio de .180, con apenas siete cuadrangulares y 17 carreras producidas en 53 desafíos. Ahora, este imprevisto frena en seco sus intentos por salir del bache ofensivo.