MLB: Gabriel Moreno se convierte en el alma ofensiva de Arizona

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Gabriel Moreno está absolutamente encendido con los Cascabeles de Arizona. El receptor venezolano ha vivido en general un 2026 realmente positivo en prácticamente todos los aspectos del juego, pero lo que ha sido capaz de hacer en los últimos compromisos es realmente notable.

El oriundo de Barquisimeto ha sido pieza clave para un equipo de Arizona que ha sido realmente sorpresivo, y que pelea de manera muy seria por uno de los lugares del comodín en la Liga Nacional, al tener actualmente récord positivo de 38 victorias y 36 derrotas, con el aporte de Moreno como estandarte de este éxito.

Este miércoles 17 de junio, Gabriel Moreno volvió a brillar, al anotarse tres imparables en igual número de turnos, además de negociar un boleto, para embasarse en hasta cuatro ocasiones y ayudar a su compatriota, Eduardo Rodríguez, a conseguir su victoria número 100 de por vida en el beisbol de las Grandes Ligas.

Gabriel Moreno en llamas

En el duelo entre Cascabeles de Arizona y Angelinos de Los Ángeles de este 17 de junio, Gabriel Moreno volvió a demostrar que es uno de los bateadores más en forma de la actualidad, al acumular par de sencillos y un doble ante el pitcheo visitante, para mejorar todavía más sus números de la temporada 2026.

Gracias a este excelente desempeño ofensivo, Moreno batea para .277 en lo que va de año, con seis cuadrangulares, 24 carreras impulsadas y un OPS fantástico de .817. Por si fuera poco, en los últimos siete juegos tiene average de .385, gracias a sus 10 inatrapables en 26 turnos, en donde también suma un cuadrangular, par de remolcadas y un OPS élite de 1.099. Sin duda, vive un momento formidable.