MLB: Eduardo Rodríguez sueña con alcanzar a Félix Hernández y a Johan Santana

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Ya se puede decir con certeza que Eduardo Rodríguez es uno de los mejores lanzadores en la historia de Venezuela. Este miércoles 17 de junio, el zurdo de los Cascabeles de Arizona subió nuevamente al montículo, para medirse a la toletería de los Angelinos, a la que pudo dominar de manera realmente fantástica.

"E-Rod" volvió a lucir inmenso en el montículo, al completar siete entradas en las que solamente permitió seis imparables y una carrera limpia, con cinco ponches recetados, para llevarse su sexto triunfo del año y mantener números dignos de un lanzador de élite.

Además, con esta victoria, Eduardo Rodríguez se convirtió en el noveno pitcher venezolano que llega a 100 victorias de por vida en el beisbol de las Grandes Ligas, por lo que ha entrado en un club muy selecto, en donde todavía sueña con escalar posiciones y acercarse a leyendas como Johan Santana o Félix Hernández.

Eduardo Rodríguez, con tiempo para más

Este 17 de junio, Eduardo Rodríguez se convirtió en el más reciente integrante del club de venezolanos con al menos 100 triunfos en el beisbol de las Grandes Ligas, siendo el noveno nacido en nuestro país en alcanzar esta impresionante gesta.

Ahora, a sus 33 años de edad, y en el que tal vez sea el mejor momento de su carrera, el objetivo del carabobeño será escalar más en este prestigioso ranking. Por ejemplo, su objetivo más cercano es superar tanto a Kelvim Escobar como a Wilson Álvarez, quienes acumulan 101 y 102 triunfos respectivamente.

Además, con la longevidad que tienen los serpentineros actualmente, no es descabellado que Eduardo Rodríguez apunte a intentar llegar a lo más alto de la lista, en donde cohabitan nombres de la talla de Johan Santana (139 triunfos), Freddy García (156) y Félix Hernández (169).