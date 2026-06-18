MLB: Bateadores venezolanos se vuelven "imposibles" de ponchar en 2026

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Desde hace ya muchos años, Venezuela se ha afianzado totalmente como un país productor de peloteros de muy buen nivel, que día a día dan muestra del enorme talento que poseen en el escenario más importante que tiene el mundo del beisbol: las Grandes Ligas.

No es secreto para nadie que, dentro de este universo cada vez más amplio de peloteros venezolanos, han destacado desde hace un tiempo los bateadores de contacto, capaces de ganar títulos de bateo, con exponentes como Andrés Galarraga, Carlos González, Miguel Cabrera o José Altuve.

Actualmente, la batuta en lo que a esta cualidad se refiere la lleva Luis Arráez, pero además, hay otros criollos que, aunque probablemente no tengan la capacidad hiteadora de la "Regadera", sí que poseen disciplina y capacidad de contacto, lo que ha generado que los bateadores más difíciles de ponchar en la actualidad sean venezolanos.

Los criollos que no se ponchan

Y es que, si revisamos actualmente las estadísticas de la temporada 2026, podremos notar algo fantástico: los dos bateadores calificados que menos ponches han sufrido en lo que va de zafra son Luis Arráez e Ildemaro Vargas, dos grandes exponentes venezolanos en el mejor beisbol del mundo.

El segunda base de los Gigantes de San Francisco ya es un protagonista recurrente de este renglón, ya que lo ha liderado en los últimos cuatro años. De momento, ha sido retirado por la vía del ponche en solo 13 de sus 285 turnos. Por otro lado, "Caripito" vive el mejor año de su carrera y ha sido ponchado en solo 23 de sus 230 oportunidades en la caja de bateo. En efecto, los dos bateadores más difíciles de ponchar en las Grandes Ligas en 2026 son venezolanos.