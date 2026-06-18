¿Cambio drástico?: MLB propone un nuevo Draft Internacional

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Según aseguraron fuentes a ESPN durante este jueves, la Major League Baseball (MLB) ha vuelto a proponer un draft internacional como parte de las negociaciones para un nuevo convenio colectivo, con el detalle que este nuevo sistema podría convertirse en uno más caótico.

Una propuesta que podría afectar a los nuevos prospectos

Esta noticia llega justo tres semanas después de que los dueños de equipos propusieran formalmente un tope salarial, un punto clave de controversia para la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) que se prevé que desencadene otro cierre patronal prolongado.

A continuación, los puntos más resaltantes de la propuesta presentada por MLB sobre el draft internacional.

Nueva edad mínima de prospectos

Ahora la edad mínima subiría de 16 a 18 años. Actualmente los prospectos internacionales pueden firmar a los 16 años. Sin embargo, la propuesta de MLB establece que solo serían elegibles para el draft los jugadores que tengan al menos 18 años.

Fin del sistema de firmas internacionales

Se reemplazaría el sistema actual de firmas internacionales. En lugar que los equipos negocien directamente con los con los prospectos internacionales, los jugadores ingresarían a un draft similar al que utilizan los jugadores de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

Draft de 12 rondas

El nuevo draft tendría 12 rondas. La propuesta contempla 12 rondas con posiciones de selección predeterminadas y bonos asignados por slot ('hard-slot'). Es decir, cada puesto tendría un valor fijo. En total serían seleccionados unos 360 jugadores por año.

200 millones en fondo inicial de bonos

El fondo inicial de bonos sería de 200 millones de dólares. MLB propone esta cantidad de dinero aproximada para los jugadores seleccionados en el draft.

Máximo de 10k para los no drafteados

Los jugadores no seleccionados tendrían fuertes limitaciones. Aquellos prospectos que no fuesen elegidos podrían firmar con cualquier organización, pero recibirían un bono máximo de apenas 10.000 dólares. Además, obtendrían un bono adicional de 30.000 dólares si alcanzan una afiliada de temporada completa en Ligas Menores.

Entraría en vigor en 2027

La propuesta del nuevo draft internacional entraría en vigor entre finales de 2027 y principios de 2028.