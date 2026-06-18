MLB: Trout a la lista de lesionados por molestias en el tendón de la corva

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Los Angelinos de Los Ángeles enfrentan una dura baja en el corazón de su alineación principal. La gerencia ha decidido colocar a su máxima estrella y jardinero, Mike Trout, en la lista de lesionados de 10 días.

El motivo principal de este parón obligado es una molesta lesión sufrida en el tendón de la corva. Esta lamentable noticia fue confirmada recientemente por los reconocidos periodistas Sam Blum y Ken Rosenthal del medio The Athletic.

Esta situación representa un duro golpe anímico tanto para el jugador como para la fiel afición angelina. Trout venía mostrando un gran ritmo competitivo y era una pieza fundamental en el actual esquema del equipo.

El duro historial del veterano

El once veces convocado al Juego de Estrellas debe lidiar nuevamente con los fantasmas de las lesiones. Se encontraba en plena fase de redención tras haberse perdido más de 200 partidos en las últimas tres campañas.

A sus 34 años, el legendario toletero estaba registrando una sólida línea ofensiva de .234/.394/.472. Además, acumulaba 17 cuadrangulares y lideraba la Liga Americana con 54 carreras anotadas en apenas 74 compromisos disputados.

El año pasado logró mantenerse sano participando en 130 encuentros, superando la barrera de los 120 juegos por primera vez desde 2019. Sin embargo, el tres veces ganador del MVP solo ha sido considerado para este galardón una vez desde 2020.

Sangre nueva al rescate

Para intentar cubrir el enorme vacío dejado por su capitán, la franquicia californiana ya tiene un plan en marcha. Se espera que los Angelinos llamen al prometedor jardinero Christian Moore para ocupar ese puesto en la plantilla.

El joven prospecto ha estado encendido con el madero este año jugando para la sucursal Triple-A de Salt Lake. Sus extraordinarios números incluyen un asombroso promedio de bateo de .333, acompañado de un porcentaje de embasarse de .468 y un slugging de .585.

Moore también ha demostrado un gran poder y excelente velocidad en los senderos durante este año en las menores. En 51 encuentros disputados, el talentoso pelotero ha logrado conectar nueve jonrones y se ha robado 10 almohadillas.

Una segunda oportunidad en Las Mayores

Esta no será la primera experiencia de Christian Moore en el nivel más exigente del béisbol profesional. El habilidoso jugador de 23 años hizo su esperado debut en las Grandes Ligas durante la temporada pasada.

En aquel momento, su rendimiento fue de mucho aprendizaje y adaptación ante los mejores lanzadores del mundo. Logró participar en 53 encuentros con el equipo grande, dejando un modesto OPS de .655 en su primera incursión.

Ahora, con mayor madurez y un momento ofensivo inmejorable, Moore buscará establecerse de manera definitiva en el roster. Tendrá la difícil pero emocionante tarea de aprovechar esta ventana mientras Trout completa su rehabilitación para regresar al diamante.