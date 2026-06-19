Anthony Santander da síntomas de un pronto retorno a la MLB con Toronto

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Después de meses de mucha paciencia, Anthony Santander finalmente ha llegado al punto en el que podrá dar un gigantesco paso en su rehabilitación. Y es que todo parece apuntar que los Azulejos de Toronto contarán con él para la segunda mitad de esta temporada.

Avance positivo para Santander

El manager del conjunto canadiense, John Schneider, dio una actualización a los medios de prensa sobre el pelotero venezolano. Afirmó que se tiene previsto que este fin de semana empiece a hacer swing para saber en qué punto se encuentra tras su operación.

"Definitivamente nos ayudará. Podría ser un factor para este equipo. Está muy consciente de cómo se siente, por lo que llegar al punto en el que empiezas a batear es algo bueno, lo que significa que te sientes bien", comentó.

Recordemos que Anthony Santander debió pasar por el quirófano en febrero para corregir una lesión en su hombro izquierdo, el cual le creó un enorme dolor de cabeza durante toda la temporada 2025 que, incluso, lo llevó a perderse más de 100 juegos.

De hecho, el margariteño aterrizó en Toronto el año pasado con el cartel de figura, esto luego de firmar un contrato por cinco años a cambio de 92,5 millones de dólares. Sin embargo, las lesiones no tuvieron piedad con él y al final bateó para .176 de promedio, con seis jonrones, 18 impulsadas y 16 anotadas en 54 presentaciones.

En caso de que Anthony Santander siga dando síntomas de mejoría, el próximo paso de los Azulejos será armarle un plan de trabajo para que pueda agarrar ritmo de juego y así pueda ser una opción real para el equipo en la recta final de la temporada regular.