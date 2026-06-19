MLB: Mike Trout aterriza nuevamente en la lista de lesionados

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Los Angelinos de los Ángeles confirmaron que el jardinero estrella Mike Trout ingresó a la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la corva derecha. El pelotero sintió la molestia el pasado miércoles durante su último turno al bate mientras corría hacia la primera base. Aunque inicialmente consideró que se trataba de un calambre, los exámenes médicos posteriores revelaron la gravedad de la lesión, lo que obligó al cuerpo técnico a tomar precauciones inmediatas.

Detalles de la lesión de Mike Trout

El jugador de 34 años de edad declaró que su nivel de preocupación es bajo tras conocer los resultados del escaneo. La organización de Anaheim optó por la cautela con la expectativa de que el guardabosques pueda reincorporarse al roster activo tan pronto como cumpla el periodo mínimo de elegibilidad. Hasta el momento del percance, Trout registraba una campaña regular con participación en 74 de los 75 juegos disputados por su equipo.

Trout acumulaba un promedio de bateo de .234 con un OPS de .866, 17 cuadrangulares, 36 carreras impulsadas y siete bases robadas. Además, lideraba la Liga Americana con 54 carreras anotadas y ocupaba el segundo lugar en Grandes Ligas con 66 bases por bolas otorgadas. Este rendimiento lo mantenía como el segundo jardinero más votado en la Liga Americana para el Juego de Estrellas programada para el próximo mes en Filadelfia, su región natal.

Historial de lesiones de Mike Trout en Grandes Ligas

Las complicaciones físicas afectaron la continuidad de Trout de manera recurrente en los últimos años. Desde la obtención de su tercer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la temporada 2019, el pelotero solamente logró superar la barrera de los 82 compromisos disputados en dos campañas: 119 juegos en 2022 y 130 compromisos en 2025.