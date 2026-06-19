MLB: Luis Arráez sigue encendido con el madero

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Luis Arráez se encuentra en uno de sus momentos más sólidos de la temporada de las Grandes Ligas. El infielder venezolano ha demostrado una consistencia notable en la caja de bateo, consolidándose como uno de los bateadores más difíciles de dominar en toda la Gran Carpa.

El momento de forma de la Regadera

En sus últimas diez presentaciones, Arráez acumula un promedio de bateo de .326. Durante este tramo, el jugador ha conectado un total de 15 imparables, incluidos un cuadrangular, cinco carreras impulsadas y seis anotadas.

La capacidad del venezolano para hacer contacto con la pelota sigue de manifiesto, manteniendo una frecuencia que desgasta a los lanzadores contrarios desde el primer episodio. Este rendimiento ofensivo ha sido clave para el esquema de juego de los Gigantes de San Francisco, que depende en gran medida de su capacidad para embasarse y generar situaciones de carrera en la parte alta de la alineación.

La consistencia en los encuentros recientes

Un aspecto destacado de este período es que el pelotero logró registrar cinco juegos con más de un imparable. Esta frecuencia en la producción de hits múltiples refleja que su rendimiento no se limita a conexiones aisladas, sino que mantiene una regularidad constante a lo largo de cada compromiso.