MLB: Luis Arráez recibe una inesperada ayuda en la lucha por el título de bateo

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La carrera por el título de bateo de la Liga Nacional (y de las Grandes Ligas en general) es una realidad, y luego de un año "malo" para sus estándares, el nombre de Luis Arráez vuelve a aparecer con muchísima fuerza dentro de esta discusión.

El toletero oriundo de San Felipe ha estado intratable desde la caja de bateo en lo que va de 2026, aprovechando al máximo las bondades que le brinda su nueva casa, el Oracle Park de San Francisco, en donde ha podido aprovechar al máximo la extensión de sus jardines para conectar una muy buena cantidad de imparables.

En su lucha por el título de bateo, Luis Arráez tiene un formidable rival: el dominicano Otto López, quien vive el mejor año de su carrera y se ha convertido en la nueva "regadera" de los Marlins de Miami. Eso sí, en medio de esta batalla, el criollo disfrutó de una ayuda totalmente inesperada: la de los Phillies de Filadelfia.

Filadelfia le tiende la mano a Luis Arráez

Durante los últimos tres días, los Marlins de Miami jugaron una complicada serie de visita ante los Phillies de Filadelfia, un rival siempre complicado. En estos tres juegos disputados, Otto López tan solo pudo conectar un hit en los nueve turnos que consumió, por lo que su average bajó de .343 a .336.

En la otra acera, Luis Arráez tiene cinco inatrapables conectados en sus últimos nueve turnos, por lo que su promedio de bateo se ubica en .326, tan solo 10 puntos por detrás del que sigue siendo líder de la Liga Nacional y de las Grandes Ligas. Sin duda, la pelea está al rojo vivo, y todavía queda muchísima tela por cortar.