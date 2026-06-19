Buenas noticias para los Mets: Francisco Lindor comienza rehabilitación y apunta regreso a MLB

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Aún lejos de la cima de la División Este de la Liga Nacional, los Mets de Nueva York reciben excelentes noticias que apuntan a un posible remate en la presente temporada de las Grandes Ligas. El equipo de Carlos Mendoza está cerca de recuperar a Francisco Lindor, quien no solo es considerado como una de las principales figuras de la organización, sino como el capitán de la organización.

El campocorto comenzará una asignación de rehabilitación en las ligas menores este viernes, con el objetivo de estar listo para ser activado a principios de la próxima semana. El equipo confía en que su regreso pueda producirse de forma gradual y sin contratiempos tras su período de recuperación.

Lindor no juega desde el 22 de abril debido a una distensión en la pantorrilla izquierda, pero ahora iniciará su proceso de regreso con el Doble-A Binghamton el viernes. Luego, dependiendo de las condiciones climáticas y de su evolución, podría ver acción el domingo con ese mismo equipo o con el Triple-A Syracuse, antes de que los Mets evalúen su estado físico.

Francisco Lindor apunta a regresar la próxima semana

El manager de los Mets, el venezolano Carlos Mendoza, explicó que el plan contempla al menos dos juegos de rehabilitación. “Sabemos que jugará dos partidos con seguridad”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el calendario se ajuste según cómo responda el jugador en el terreno.

Este es un jugador que se conoce a sí mismo mejor que nadie. Él nos dirá si necesita más turnos al bate, o físicamente cómo se siente, y partiremos de ahí", indicó el manager venezolano.

Además, el equipo también inició el proceso de rehabilitación del patrullero Tyrone Taylor, quien se recupera de una distensión en el flexor de la cadera derecha. Sin embargo, en el caso de Lindor, los Mets son más optimistas, ya que ha pasado la última semana y media participando en juegos simulados en el Citi Field, acumulando turnos y acción controlada antes de volver a la competencia oficial.