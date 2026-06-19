MLB: Sindicato de peloteros rechaza propuesta de firmas internacionales

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La Major League Baseball (MLB) recibió un duro revés en sus planes de reestructuración del sistema de reclutamiento. La Asociación de Jugadores de Grandes Ligas (MLBPA) rechazó formalmente la propuesta que buscaba modificar la edad mínima para las firmas de prospectos internacionales, elevando el límite a los 18 años. El sindicato calificó la iniciativa como "mala para el beisbol" y advirtió sobre las severas consecuencias que tendría en el desarrollo de las futuras estrellas.

El millonario impacto económico según el sindicato

La principal fricción entre la liga y la MLBPA radica en el impacto financiero que sufrirían los nuevos talentos. De acuerdo con las estimaciones presentadas por el sindicato, las medidas planteadas por la oficina del comisionado recortarían más de 1000 millones de dólares en ingresos para los peloteros durante los próximos cinco años.

Pérdidas inmediatas para las promociones de 2026 y 2027

El panorama a corto plazo luce especialmente crítico. La proyección de la MLBPA detalla que entre los años 2026 y 2027 se registraría una reducción cercana a los 400 millones de dólares en la compensación económica destinada a los prospectos. Esta reducción en los bonos de firma afectaría directamente a las academias y al ecosistema del beisbol en América Latina, donde el reclutamiento a temprana edad dinamiza las economías locales.

Restricciones en el draft doméstico bajo la lupa

El descontento de los jugadores no se limita al mercado internacional. La MLBPA también alzó la voz contra la intención de excluir del draft doméstico a los jugadores de escuela secundaria (high school) y junior college que tengan menos de 20 años de edad.

Menos oportunidades para el talento joven

Para la organización gremial, esta restricción limita de forma directa los derechos fundamentales de los estudiantes de decidir su futuro profesional. Argumentan que establecer un tope de edad tan elevado frenará la entrada de talento fresco al sistema organizado, perjudicando la competitividad general del negocio. El gremio concluyó que defenderá la estructura actual para evitar que la próxima generación de peloteros absorba el costo de las reformas financieras de la liga.