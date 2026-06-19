MLB: Bobby Witt Jr. prende las alarmas en Kansas City con posible lesión

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Kansas City Royals no tuvo problemas para despachar a St. Louis Cardinals en la jornada de este jueves 18 de junio en las Grandes Ligas. El equipo vivió una presentación con jonrón histórico de Salvador Pérez, quien se convirtió en el máximo jonronero del Kauffman Stadium, pero al mismo tiempo la pérdida de una de sus principales figuras en el compromiso.

La preocupación se instaló en los Royals luego de que Bobby Witt Jr. abandonara el encuentro del jueves ante los Cardinals debido a una molestia en la rodilla derecha. La organización informó que el campocorto fue sometido a estudios de imagen tras el partido para determinar la naturaleza exacta de la lesión y conocer su gravedad.

La acción que encendió las alarmas ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada. Witt intentó fildear un sencillo y se deslizó hacia su izquierda sobre el césped, cayendo con fuerza sobre sus rodillas. Aunque logró detener la pelota, no pudo completar el tiro y terminó rodando sobre la grama mientras mostraba claros gestos de dolor.

¿Lesionado Bobby Witt Jr,?

Tanto el entrenador atlético Kyle Turner como el mánager Matt Quatraro salieron al terreno para atender al jugador. En un primer momento, el campocorto permaneció en el juego, algo que generó cierto optimismo dentro del equipo. Sin embargo, continuó haciendo muecas de dolor y frotándose la rodilla mientras regresaba al dugout al finalizar la entrada, antes de dirigirse al túnel junto al personal médico.

“Que se quedara en el juego al principio fue un poco alentador, pero al verlo salir del terreno era bastante evidente que tendría que abandonar el partido”, comentó Quatraro.

La salida del torpedero resultó aún más llamativa porque estaba teniendo una gran noche ofensiva, tras conectar un jonrón y un sencillo en sus dos primeros turnos al bate antes de sufrir la lesión.