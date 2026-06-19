MLB: Juan Soto se reafirma como el mejor bateador de la Liga Nacional

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Luego de un arranque algo dubitativo, Juan Soto ya ha empezado a recordarle al mundo del beisbol las razones por las que muchos lo consideran como el mejor bateador de las Grandes Ligas. Aunque el presente de los Mets sigue siendo malo, si las cosas han mejorado un poco últimamente es en parte gracias a lo hecho por el dominicano.

Y es que lo de Soto en los días más recientes es sencillamente impresionante. En sus últimos siete juegos disptuados, la gran figura de los metropolitanos batea para .480, gracias a sus 12 imparables en 25 turnos. Además, acumula tres cuadrangulares, siete impulsadas y seis anotadas en ese mismo período de tiempo.

Gracias a este espectacular rendimiento que ha podido mostrar, la temporada de Juan Soto ha dado un giro de 180 grados si la comparamos con lo que fue su inicio de año, al punto de que ya los números lo colocan como el mejor bateador de toda la Liga Nacional en este momento.

Los estelares números de Juan Soto

Y es que, como ya es costumbre desde hace varios años, revisar las estadísticas de Juan Soto es revisar los números de un bateador de la más absoluta élite dentro de las Grandes Ligas. El toletero dominicano nuevamente está siendo decisivo y consistente, lo que le permite mostrar un nivel inalcanzable para la mayoría.

Gracias a su buena racha de los últimos juegos, el jardinero dominicano presenta en este momento una average de .300 en lo que va de campaña, número que va acompañado de un OBP de .398, un slugging de .582 y un OPS espectacular de .980, siendo líder de todo el Viejo Circuito en este último par de renglones, por lo que se puede decir con propiedad que es el mejor bateador de la Liga Nacional en lo que va de año.