MLB: Salvador Pérez con todo a favor para entrar en el olimpo de los catchers jonroneros

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Salvador Pérez sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del beisbol de las Grandes Ligas. El receptor y capitán de los Reales de Kansas City tuvo una excelente jornada este jueves 18 de junio, al castigar a los Cardenales de San Luis con tres imparables en cinco turnos, incluyendo el que fue su décimo vuelacercas de la presente zafra.

Con este batazo, el veterano toletero criollo se convirtió en el bateador con más cuadrangulares conectados en la historia del Kauffman Stadium, casa de los Reales, y además, llegó a 313 estacazos de por vida en su carrera de 15 temporadas en el mejor beisbol del mundo, lo que lo deja en una posición sensacional para entrar en el olimpo en lo que a caretas jonroneros se refiere.

Salvador Pérez apunta alto

Y es que, con su cuadrangular número 313 de por vida en Las Mayores, Salvador Pérez se puso a 11 de igualar la marca de 324 que comparten Lance Parrish y Gary Carter, quienes ocupan la sexta y quinta plaza del listado histórico de receptores con más jonrones en toda la historia de Major League Baseball.

De esta manera, al tener ya 10 bambinazos antes de llegar a la mitad de la temporada, el capitán de Kansas City mantiene la proyección necesaria para soñar con por lomenos igualar los 324 que acumulan Parrish y Carter, por lo que podría terminar el año metido ya entre los cinco receptores más poderosos de todos los tiempos.

2026 ha sido un año complicado para Salvador Pérez, quien batea para average de .207, con un OPS de .592, un número por debajo de lo que acostumbra a mostrar. A pesar de esto, su poder sigue siendo algo característico de él, con lo que sigue aportando para la causa de su organización.