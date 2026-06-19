MLB: Justin Verlander retrasa su regreso con los Tigres de Detroit

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El lanzador veterano Justin Verlander ha sufrido un contratiempo en su proceso de rehabilitación. Un tirón en el tendón de la corva izquierda obligó a los Tigres de Detroit a cancelar su apertura programada para este domingo contra los Medias Blancas de Chicago. El abridor de 43 años permanece en la lista de lesionados de 60 días y se espera que esta nueva dolencia postergue su regreso a las Grandes Ligas por varias semanas más.

Una baja prolongada para la rotación de Detroit

Verlander estaba listo para volver a la acción tras una ausencia de casi tres meses debido a una inflamación en la cadera izquierda. Inicialmente, el cuerpo técnico contempló su apertura para el sábado, luego la postergó para el domingo y finalmente fue descartada por completo. El percance físico ocurrió el pasado miércoles durante una sesión de bullpen, donde el lanzador sintió la molestia en la corva que frenó su progresión de forma inmediata.

La gerencia de los Tigres de Detroit confirmó que el periodo estimado de recuperación se extenderá por semanas, lo que complica los planes del equipo de contar con su experiencia en la rotación durante el tramo actual de la temporada de la MLB.

Keider Montero asumirá la responsabilidad en el montículo

Ante la baja del futuro miembro del Salón de la Fama, los Tigres de Detroit anunciaron que el derecho Keider Montero será el encargado de abrir el compromiso dominical frente a Chicago. Montero no solo cubrirá la ausencia de este fin de semana, sino que se proyecta para mantener un puesto fijo en la rotación inicialista mientras Verlander cumple con su tiempo de recuperación y posterior reacondicionamiento físico.