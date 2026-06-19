MLB: Alarma en Toronto por lesión de Vladimir Guerrero Jr.

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El inicialista estrella de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., encendió las alarmas en la organización tras retirarse del encuentro de este viernes contra los Cachorros de Chicago debido a una aparente molestia física.

El incidente ocurrió en la parte alta de la sexta entrada. Guerrero Jr. conectó un elevado al primer pitcheo de su turno e inmediatamente mostró gestos de dolor, sujetándose la zona lumbar y el costado izquierdo del cuerpo. Tras la acción, el jugador corrió de forma pausada hacia la primera base, evidenciando una notable incomodidad.

Charles McAdoo ingresó al terreno en el cierre del sexto episodio para reemplazar al jugador de origen dominicano en la inicial. Antes de abandonar el compromiso, el primera base falló en sus tres apariciones al plato.

A la espera de más detalles

El cuerpo técnico y el departamento médico de Toronto iniciaron las evaluaciones pertinentes para determinar la gravedad del contratiempo en la espalda del pelotero. La organización canadiense informó que ofrecerá un reporte actualizado sobre su condición en las próximas horas.

La baja prolongada de Guerrero Jr. representaría un golpe significativo para la alineación de los Azulejos. El infielder es la principal referencia ofensiva del equipo y su presencia en el corazón del orden al bate resulta clave para las aspiraciones del conjunto en la temporada.

El cuerpo médico monitorea la evolución del dolor para decidir si el jugador requerirá someterse a exámenes de imágenes adicionales, como una resonancia magnética, o si se trata de un espasmo muscular menor que pueda ser tratado día a día. Por el momento, el estado de Guerrero Jr. permanece bajo observación estricta.