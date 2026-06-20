MLB: José Altuve inicia la remontada de Houston con este soberano cuadrangular

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José Altuve tuvo que aparecer con un oportuno swing para que los Astros de Houston consiguieran una victoria en la jornada de este viernes en el Daikin Park. Y es que gracias a su producción ofensiva triunfaron por 9 a 3 ante los Guardianes de Cleveland.

Altuve, el hombre clutch de Houston

Con el conjunto visitante arriba por una anotación, Astro Boy tomó un turno crucial a la altura del sexto episodio. Allí, con dos compañeros en circulación, le desapareció la bola al relevista Matt Festa por todo el jardín izquierdo, a una distancia de 349 pies y con una velocidad de salida de 102.4 mph.

Ya en la entrada siguiente, los Astros extendieron las diferencias y el intermedista venezolano volvió a colaborar con un gran batazo. Esta vez se trató de una conexión de dos bases que le permitió a Yordan Álvarez anotar desde la inicial. Al final ligó de 4-2 con doble, jonrón, cuatro impulsadas y una anotada.

Luego de esta actuación, los números de José Altuve indican que es el tercer pelotero del equipo con más anotadas; así como el quinto en hits, dobles e impulsadas. Vale recordar que estuvo en la lista de lesionados entre el 18 de mayo y el 5 de junio, por lo que se perdió varios compromisos del calendario.

Números de José Altuve en la temporada 2026 de la MLB