Temporada 2026-2027 de la LVBP ya tendría fecha de inicio

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Es cuestión de tiempo para que la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) dé anuncios importantes de cara a la temporada 2026-2027. Uno de esos tiene que ver con la fecha exacta para la voz de playball, la cual sería nuevamente en la segunda semana del mes de octubre.

Conteo regresivo para una nueva temporada de la LVBP

El presidente de la liga, Giuseppe Palmisano, adelantó en una entrevista para El Infield Podcast que la venidera zafra de la pelota venezolana estaría arrancando entre el 12 y el 15 de octubre. De hecho, como muchos recordarán, la zafra anterior arrancó justamente el día 15 del mencionado mes.

Por su parte, otro punto a destacar tuvo que ver con la gestión para organizar un hexagonal de pretemporada, el cual contaría con Leones del Escogido, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas como equipos invitados. Además de ellos también participarían Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira.

A falta de más detalles, se tiene previsto que la edición número 82 de la LVBP mantenga el formato habitual de ronda regular y Round Robin, con la misma cantidad de juegos.