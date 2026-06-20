MLB: Antonio Senzatela no baja el ritmo y vive el mejor año de su carrera

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2026 ha sido un año de renovación total para Antonio Senzatela en el beisbol de las Grandes Ligas. El derecho venezolano ha cambiado de rol con los Rockies de Colorado, pasando de ser pitcher abridor, lugar que ocupó durante nueve campañas, para convertirse en un importante relevista del bullpen del conjunto rocoso.

El diestro se ha reinventado con total éxito, al ganar una buena cantidad de millas en sus lanzamientos, por lo que se ha convertido en un arma realmente valiosa y confiable para los suyos. Tal ha sido la adaptación del oriundo de Valencia a su nuevo rol en Las Mayores que, si revisamos sus números, nos daremos cuenta de que vive actualmente la mejor temporada de su carrera en MLB.

Antonio Senzatela, relevista de élite

En su primera temporada como relevista a tiempo completo en el beisbol de las Grandes Ligas, Antonio Senzatela vive una campaña que realmente ha sido memorable para él. Con un dominio tremendo de sus lanzamientos, que se ha traducido también en dominio sobre sus rivales, el venezolano ha estado realmente infalible desde el montículo.

Por ejemplo, este viernes 19 de junio lanzó un episodio en blanco ante los Piratas de Pittsburgh, para llevarse además su séptima victoria de la actual zafra y mantener una foja realmente impresionante de siete ganados y cero reveses. Por si fuera poco, su efectividad se mantiene en 2.23, un número formidable.

Gracias a estos números, Antonio Senzatela se ha convertido en el mejor lanzador del bullpen de los Rockies de Colorado, departamento al que lidera en victorias, efectividad, WHIP e innings de labor. Sin duda, su carrera ha dado un giro positivo e impresionante.