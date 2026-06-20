La LVBP tiene listos a sus ocho managers para la temporada 2026-2027

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La temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) está prácticamente lista para arrancar una nueva edición en el mes de octubre. Y es que durante este sábado, 20 de junio, se completó el cuadro de los ocho managers que se encargarán de dirigir a sus respectivos equipos hacia el campeonato.

Dos extranjeros y dos debutantes

La última organización que se encargó de anunciar a su estratega para la venidera zafra fueron los Tigres de Aragua, quienes en un comunicado a través de sus redes sociales hicieron oficial la llegada de Miguel Pérez, uno de los dos debutantes.

Justamente, Guillermo Quiroz será el otro manager que vivirá su primera experiencia en la pelota venezolana en dicho rol, esto luego de asumir el puesto con las Águilas del Zulia.

Vale mencionar que Cardenales de Lara, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita repetirán con César Izturis, Asdrúbal Cabrera y Henry Blanco, respectivamente; mientras que Leones del Caracas contrató a Lipso Nava.

Por último, los únicos estrategas extranjeros para esta próxima campaña son Yadier Molina y Fernando Tatis Sr., con Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira.

Managers para la temporada 2026-2027 de la LVBP