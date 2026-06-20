LVBP: Tigres de Aragua anuncia a su manager para la temporada 2026-2027

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Luego de varias semanas de mucho silencio, los Tigres de Aragua finalmente anunciaron a su nuevo manager para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Se trata de Miguel Pérez, quien defendió el uniforme bengalí entre las temporadas 2003 y 2013.

Primera experiencia en la LVBP

El oriundo de Guatire construyó su carrera técnica en el sistema de desarrollo de los Piratas de Pittsburgh, con quienes ha hecho vida por más de una década. De hecho, a día de hoy es parte del primer equipo como instructor de bullpen, esto luego de haber sido manager de la sucursal Triple-A.

Miguel Pérez fue un pelotero de gran recorrido en la LVBP. Durante su trayectoria como activo siempre aportó solvencia defensiva y conocimiento del juego, detalles que tratará de implementar en esta nueva etapa como dirigente del conjunto aragüeño.

Es así como los Tigres de Aragua apuestan por un estratega que se ha caracterizado por su capacidad de liderazgo, además de una persona que ha sabido formar y guiar peloteros jóvenes talentosos. Su llegada sirve para asumir la vacante que dejó Oswaldo Guillén.