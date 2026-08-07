De camino a la leyenda: El impresionante récord que persigue Luis Arráez

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El venezolano Luis Arráez continúa ampliando su legado en las Grandes Ligas. Este jueves volvió a ser determinante para los Philadelphia Phillies, al conectar un doble e impulsar una carrera en el encuentro frente a los Washington Nationals.

El batazo significó el doble número 193 de su carrera, un registro que lo deja cada vez más cerca de una leyenda caraquista: Antonio Armas, quien finalizó su trayectoria con 204 batazos de dos bases y ocupa el puesto 35 entre los venezolanos con más dobles en las Mayores.

Un inicio que no se veía desde 1996

La producción ofensiva del infielder venezolano ha sido inmediata desde su llegada a Filadelfia. En cada uno de sus tres primeros encuentros con la organización ha conectado al menos un imparable y ha remolcado una carrera.

De acuerdo con las estadísticas de OptaSTATS, es el primer pelotero que consigue esa combinación en sus primeros tres juegos con los Phillies desde Mike Benjamin, quien lo hizo en 1996.

Una adquisición que ya da resultados

Los Phillies incorporaron a Arráez antes de la fecha límite de cambios, procedente de los San Francisco Giants, con el objetivo de fortalecer una alineación que necesitaba un bateador de contacto para afrontar la recta final de la temporada y la lucha por un cupo a la postemporada.

La respuesta del tres veces All-Star no tardó en llegar. Según el analista de MLB Ryan M. Spaeder, Arráez es la primera adquisición realizada por Filadelfia a mitad de campaña que impulsa al menos una carrera en cada uno de sus tres primeros juegos con el club desde Al Oliver, quien logró esa marca en agosto de 1984.

"Luis Arráez es la primera adquisición de los Phillies a mitad de temporada que ha impulsado una carrera en cada uno de sus primeros tres juegos con el equipo desde Al Oliver en agosto de 1984", publicó Spaeder.

Una temporada de élite con el madero

El segunda base de 29 años ha mantenido un rendimiento ofensivo sobresaliente durante toda la campaña. Llegó al compromiso del jueves con promedio de .324, el mejor de las Grandes Ligas, además de un porcentaje de embasado de .360.

A esas cifras suma 139 imparables, cinco cuadrangulares, 46 carreras impulsadas y 10 bases robadas, consolidándose como uno de los bateadores de contacto más consistentes del béisbol.

Filadelfia apuesta por su experiencia

En el movimiento que llevó a Arráez a los Phillies también fue adquirido el lanzador derecho Caleb Kilian, mientras que los prospectos Ramón Márquez y Marty Gair tomaron rumbo a los Giants.

Aunque Filadelfia aún debe asegurar matemáticamente su clasificación a los playoffs, la organización considera que la incorporación del venezolano puede ser una pieza determinante para fortalecer la ofensiva en la recta final de la temporada y aumentar sus aspiraciones de alcanzar la postemporada.