Luis Arráez se dispara y deja atrás a Otto López en la carrera por el título de bateo

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La carrera por el título de bateo en la Liga Nacional comienza a inclinarse a favor de Luis Arráez. El venezolano ha tomado distancia de su principal perseguidor, Otto López, justo cuando atraviesa uno de sus mejores momentos ofensivos de la temporada tras su llegada a los Filis de Filadelfia.

Arráez elevó su promedio de .324 a .326 y continúa produciendo con consistencia en su nuevo uniforme. En cada uno de los encuentros que ha disputado con Filadelfia ha conectado imparables, extrabases y carreras impulsadas, además de exhibir una línea ofensiva de .385 de average y 1.154 de OPS, números que respaldan su presencia en el cuarto turno del orden al bate.

Mientras el yaracuyano acelera su ofensiva, Otto López vive un pronunciado descenso en su rendimiento. El dominicano, que llegó a lucir prácticamente inalcanzable con .345 de promedio el 9 de julio, ahora batea para .318 tras otra jornada en la que terminó de 5-1. En sus últimos 62 turnos acumula apenas 13 imparables, para un discreto promedio de .210 durante ese lapso.

Líderes de bateo en la Liga Nacional

.326 Luis Arráez (Filis) .318 Otto López (Marlins) .310 Freddie Freeman (Dodgers) .309 Nick Gonzales (Piratas) .303 Jung Ho Lee (Gigantes)

Otro aspecto que mantiene viva la competencia es el liderato de imparables. Al comenzar este viernes, el segunda base contaba con 141 hits, apenas dos menos que los 143 del campocorto, por lo que la pelea por encabezar ese departamento también permanece abierta.