MLB: ¡Imparables! Wilyer Abreu extiende racha histórica de Boston Red Sox

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Los Medias Rojas de Boston atraviesan uno de los mejores momentos de su historia reciente al registrar un impresionante balance de 26 victorias y apenas tres derrotas en sus últimos 29 encuentros. El equipo venció en entradas extras (12x11) a los Medias Blancas de Chicago para conseguir la barrida en la jornada de este jueves por la noche.

Esta extraordinaria racha los ha convertido en el equipo más encendido de las Grandes Ligas, gracias a un rendimiento sobresaliente tanto de su ofensiva como de su cuerpo de lanzadores. Un batazo de Caleb Durbin en el inning 13 fue el decisivo para entender la impresionante seguidilla de los patirrojos.

El dominio mostrado durante este tramo ha colocado a Boston en una racha de carácter histórico, consolidándolo como uno de los principales protagonistas de la temporada. Con un nivel de juego muy consistente y un plantel que responde en los momentos clave, los Red Sox llegan fortalecidos a la recta final de la campaña con grandes aspiraciones de seguir peleando por los primeros puestos.

Boston entra en la historia en los últimos 40 juegos

Los Medias Rojas están protagonizando una de las mejores rachas de 40 juegos que se hayan visto en la historia de las Grandes Ligas. Con un extraordinario registro de 32 victorias y solo 8 derrotas (.800), el conjunto de Massachusetts se ha ganado un lugar entre las franquicias más dominantes de todos los tiempos durante un tramo de 40 encuentros, compartiendo un listado reservado para equipos históricos como los Cachorros de 1906, los Gigantes de 1912, los Tigres de 1984, los Guardianes de 2017 y las poderosas dinastías de Yankees, Cardenales y Dodgers.

Lo más llamativo de este rendimiento es que la organización ha logrado revertir por completo una temporada que parecía complicada en sus primeros meses. Impulsados por una ofensiva explosiva, un pitcheo oportuno y un juego colectivo de alto nivel, los Red Sox han encadenado una remontada histórica que los ha colocado nuevamente en la pelea por los primeros puestos de la Liga Americana.