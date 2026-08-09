Jesús Luzardo contra Toronto: del tropiezo al dominio desde la lomita

Suscríbete a nuestros canales

El desempeño del abridor venezolano Jesús Luzardo frente a los Toronto Blue Jays presenta dos historias contrastantes en las Grandes Ligas. En sus dos salidas de por vida ante la novena canadiense, el lanzador acumula una foja de 1-1. Sin embargo, la efectividad total de 10.13 es el resultado de un primer encuentro accidentado, que más tarde logró redimir con una sólida apertura.

Su primer enfrentamiento registrado contra la ofensiva de Toronto se dio el 5 de junio de 2025, vistiendo el uniforme de Philadelphia. En aquella jornada, Luzardo sufrió un duro tropiezo al cargar con la derrota tras lanzar apenas 2.1 entradas, espacio en el que permitió 9 imparables, 8 carreras limpias y otorgó 2 pasaportes, logrando ponchar únicamente a 2 bateadores para registrar una abultada efectividad de 30.86 en ese encuentro.

La revancha llegó el 10 de junio de 2026 en el mismo escenario. El zurdo mostró un ajuste radical sobre la lomita para acreditarse la victoria: trabajó durante 5.2 episodios, toleró solo 4 hits y una carrera limpia, concedió 4 bases por bolas y recetó 8 ponches, dejando su efectividad de ese juego en un sólido 1.59.

Desglose de sus actuaciones

El tropiezo inicial (2025): En su primera oportunidad midiéndose al ataque de Toronto, Luzardo tuvo una de las salidas más difíciles de su carrera. Apenas pudo trabajar 2.1 episodios en los que permitió 9 imparables y 8 anotaciones merecidas, cargando con el descalabro.

En su primera oportunidad midiéndose al ataque de Toronto, Luzardo tuvo una de las salidas más difíciles de su carrera. Apenas pudo trabajar 2.1 episodios en los que permitió 9 imparables y 8 anotaciones merecidas, cargando con el descalabro. La revancha y el ajuste (2026): Un año más tarde, el zurdo mostró una versión completamente diferente. En 5.2 entradas de labor, maniató a los bates de los Blue Jays permitiendo solo cuatro hits y una carrera limpia, mientras abanicaba a 8 rivales para adjudicarse su primera victoria ante el conjunto canadiense.

En el balance global, Luzardo suma 10 ponches y 6 boletos concedidos frente a 42 bateadores enfrentados de Toronto en 8.0 entradas. Si bien la muestra es reducida, la capacidad de ajuste que demostró en su última apertura evidencia la evolución de sus lanzamientos para neutralizar a la alineación canadiense.