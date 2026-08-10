MLB: Luis Lara deslumbró en los jardines

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El novato venezolano Luis Lara protagonizó una actuación defensiva determinante en el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee 4-3 sobre los Mellizos de Minnesota. El patrullero de 21 años realizó dos atrapadas de alto grado de dificultad en el jardín derecho para sostener la igualdad y permitir la posterior victoria de su equipo en entradas extra.

La primera acción clave ocurrió en la sexta entrada. El antesalista de Minnesota, Brooks Lee, conectó con fuerza una recta de cuatro costuras lanzada por Jacob Misiorowski. Lara perdió la trayectoria inicial de la pelota, lo que generó incertidumbre en las tribunas del American Family Field.

Sin embargo, el guardabosques corrigió la ruta sobre la marcha, aceleró a fondo y saltó contra la cerca para concretar el out. La jugada evitó un extrabase que habría puesto en ventaja a la visita y preservó el empate momentáneo. Lee declaró tras el encuentro que pensó que el jardinero había dado por perdido el batazo antes de la maniobra.

La intervención respaldó la labor de Misiorowski, quien venía de encajar un cuadrangular de dos carreras por parte de Kody Clemens. El diestro de Milwaukee sumó además su ponche número 200 de la temporada durante el compromiso.

Otra en la décima entrada y remate del juego

El momento decisivo llegó en el décimo episodio con corredor automático en segunda base. Kody Clemens conectó un batazo profundo hacia la pared del jardín derecho. Lara corrió hacia la barda y saltó para atrapar la pelota antes de impactar con fuerza contra la estructura.

Pese al golpe y a sufrir un corte en la pierna, el patrullero se incorporó de inmediato para devolver el envío al cuadro. La rapidez del tiro evitó que el corredor anotara desde la intermedia, limitando el avance a la tercera base. Aunque recibió atención médica en el terreno, permaneció en el compromiso bajo el aplauso del público local.

En la parte baja de ese mismo décimo capítulo, la ofensiva de Milwaukee concretó la carrera del triunfo para dejar en el terreno a Minnesota y concretar la victoria en la serie.

En apenas su juego número 24 en las Mayores, Lara demostró recursos para resolver situaciones de alta presión. El manager Pat Murphy destacó la capacidad de adaptación del novato y la confianza que ha generado dentro del roster en sus primeras semanas en el máximo nivel.