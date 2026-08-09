MLB: ¡De caballos! Max Scherzer se une al top 10 de los brazos con más ponches en la historia

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Hablar de consistencia, talento y dominio entre lanzadores de todos los tiempos en las Grandes Ligas es hablar de Max Scherzer, quien en la reciente jornada acaba de unirse al top de los pitchers con más contrarios abanicados de por vida.

La novena de los Azulejos de Toronto le ganó el duelo a los Phillies de Philadelphia 7 carreras por 5 en entradas extras, en una jornada donde el derecho se vio bastante dominante, para lograr otro importante hito durante su exitosa carrera.

Máx Scherzer consigue dominar a los bates de Philadelphia

Durante esta jornada, el derecho de 42 años consiguió una apertura destacada, aunque no está teniendo un gran año, tras lanzar cinco episodios y un tercio con solvencia.

El experimentado lanzador permitió cinco inatrapables en ese lapso; además, le fabricaron un par de rayitas, no regaló boletos y consiguió cuatro ponches.

Max Scherzer entra al top 10 de los máximos ponchadores de todos los tiempos

De hecho, el último out de su salida fue dejando parado a Kyle Schwarber, para de esa manera llegar a la increíble cifra de 3,516 abanicados en su trayectoria y entrar al top 10 de todos los tiempos en ese apartado.

Scherzer dejó atrás a Walter Johnson (3,515) y de esa manera sigue labrando su camino hacia el templo de los inmortales del mejor beisbol del mundo.