MLB: ¡Leyenda! Así inmortalizan el 13 de Oswaldo Guillén en Chicago

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Oficialmente, Oswaldo Guillén se convierte en una leyenda de los Medias Blancas de Chicago con una larga y emotiva ceremonia donde le retiraron su recordado número 13 dentro de la organización.

Este significó un momento especial para el beisbol venezolano y muy emotivo para "Ozzie", quien no pudo contener su emoción tras ver todo el cariño que recibió de todos los aficionados presentes en el Rate Field.

El 13 de Guillén quedó al lado del 11 de Aparicio

Con un reconocimiento que inició desde temprano, previo al duelo entre los Medias Blancas y los Guardianes de Cleveland, el ex pelotero y dirigente de la novena de Chicago fue vestido de traje y acompañado por toda su familia, logrando tomarse una fotografía que quedará para el recuerdo con el número 13 de Guillén en las afueras del estadio con su respectiva reseña memorable.

Posteriormente, realizaron el acto donde fue colocado el número 13 en la parte de la tribuna de los jardines, justo al lado del 11 de su compatriota Luis Aparicio, quien fue el primer criollo en lograr esa hazaña en una organización. Aparte de Oswaldo y Aparicio, el otro venezolano que logró que retiraran su número de una franquicia fue David Concepción.

Oswaldo Guillén no puede contener sus emociones

Para el venezolano que llevó a esta novena a ser campeona de la Serie Mundial de 2005, este significó uno de los más especiales, no solamente de su carrera, sino de su vida, y así lo reflejaron sus emociones.

Al divisar cómo develaron su número inmortal y recibir una multitud de aplausos por parte de los aficionados, "Ozzie" no pudo ocultar su emoción y, aunque no lloró en ese momento, se notó notablemente conmovido. Posteriormente, procedió a realizar el lanzamiento inicial del compromiso, siendo ovacionado nuevamente.

"Cuando ves tú número ser retirado, te das cuenta de que no se trata de estadísticas, juegos, hits o campeonatos. Es sobre la gente que estuvo contigo para estar aquí", expresó Guillén en ese momento especial junto a sus seres queridos.