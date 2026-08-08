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MLB: ¡Va por los 200! Ronald Acuña castiga a los Yankees con su poder

"El Abusador" lleva un buen ritmo jonronero desde que regresó de su lesión

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Meridiano

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 06:32 pm
MLB: ¡Va por los 200! Ronald Acuña castiga a los Yankees con su poder
FOTO: CORTESÍA
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Ronald Acuña Jr. quiere unirse cuanto antes al club de los venezolanos con 200 o más cuadrangulares en Las Mayores y este sábado castigó al equipo de los Yankees de Nueva York con su poder.

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La novena de Bravos de Atlanta cayó por la mínima, 5 carreras por 4, contra los "Mulos del Bronx". Sin embargo, el "Abusador" pudo demostrar su poder tras sacudir un bambinazo de línea ante el zurdo Brent Headrick por el jardín izquierdo, colocando el duelo parcialmente 3-4, en la alta del octavo tramo.

Ronald Acuña está poderoso desde que llegó de la lesión

El principal atributo del oriundo de La Sabana desde que regresó de su lesión ha sido el poder y con esta conexión de cuatro esquinas llegó a cinco estacazos en ese periodo.

Aunado a eso, en la presente semana ya tiene tres vuelacercas y llegó a 12 en la campaña 2026, subiendo paulatinamente sus estadísticas, para ratificar que estando sano genera mucho temor a los lanzadores rivales.

Ronald Acuña espera unirse al club de los 200 vuelacercas entre venezolanos

Al oriundo de La Sabana le faltan solamente dos cuadrangulares para unirse al club de los peloteros venezolanos con 200 cuadrangulares de por vida tras llegar a 198 con su reciente batazo de vuelta completa. De lograrlo, se uniría a los compatriotas que aparecen en la siguiente lista:

  1. Miguel Cabrera: 511
  2. Andrés Galarraga: 399
  3. Eugenio Suárez: 339
  4. Salvador Pérez: 319
  5. Magglio Ordóñez: 294
  6. Bob Abreu: 288
  7. José Altuve: 268
  8. Antonio Armas: 251
  9. Víctor Martínez: 246
  10. Carlos González: 234
  11. Ronald Acuña Jr.: 198.

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