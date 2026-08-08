MLB: Mira el increíble precedente de los Dodgers cuando pierden siete juegos seguidos

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Los Dodgers de Los Ángeles han entrado en una racha de siete partidos perdidos de forma consecutiva en la temporada 2026. Esta secuencia representa apenas la segunda ocasión en las últimas nueve temporadas en la que la franquicia experimenta una caída de esta magnitud en la fase regular.

A pesar del impacto en la tabla de posiciones, los registros estadísticos de la organización bajo la administración del grupo comprador Guggenheim muestran que este tipo de baches no ha impedido la clasificación a la postemporada ni la obtención de títulos en años anteriores.

Desde que el grupo Guggenheim tomó el control operativo de la franquicia en el año 2012, el equipo ha registrado un total de cinco periodos de siete o más derrotas consecutivas.

Temporada 2012: 7 derrotas consecutivas.

Temporada 2013: 8 derrotas consecutivas.

Temporada 2017: 11 derrotas consecutivas.

Temporada 2025: 7 derrotas consecutivas.

Temporada 2026: 7 derrotas consecutivas (racha activa).

El tramo más prolongado sin victorias durante este periodo de gestión ocurrió en la temporada 2017, cuando la nómina angelina sumó 11 caídas seguidas antes de recuperar el ritmo de victorias en el mes de septiembre.

Las últimas dos ocasiones en las que Los Dodgers sufrieron rachas de siete o más caídas finalizaron con la presencia del equipo en la Serie Mundial.

En la temporada 2017, tras la racha de 11 derrotas, la franquicia ganó el campeonato de la Liga Nacional y disputó la Serie Mundial frente a los Astros de Houston.

En la temporada 2025, el equipo atravesó una racha de siete derrotas consecutivas en el calendario regular. Posteriormente, la novena superó las rondas de eliminación directa y obtuvo el campeonato de la Serie Mundial.

La racha de siete derrotas consecutivas mantenida en 2026 coloca al cuerpo técnico en la necesidad de ajustar la rotación de lanzadores y la alineación ofensiva para evitar que la cifra aumente.