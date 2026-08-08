Conoce a los latinos con número retirado en la MLB

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El impacto del talento latinoamericano en las Grandes Ligas sumó un nuevo hito para la historia. Con la entronización del dorsal 13 de Oswaldo "Ozzie" Guillén en las alturas del estadio de los Chicago White Sox, el béisbol hispano celebra la inclusión de un nuevo representante en la lista más codiciada de la pelota profesional: la de aquellos peloteros que han logrado que su número sea retirado para siempre de una franquicia.

El selecto club de las 18 leyendas hispanas

A lo largo de más de un siglo de historia en Las Mayores, solo 18 peloteros nacidos o formados en Latinoamérica han recibido el máximo honor institucional que otorga un equipo. El ingreso de Guillén reafirma la hegemonía y la huella que las distintas naciones hispanas han dejado en la gran carpa:

Inmortales caribeños y centroamericanos: El listado lo encabezan pioneros y miembros del Salón de la Fama como los puertorriqueños Roberto Clemente (N.° 21 - Pittsburgh Pirates), Roberto Alomar (N.° 12 - Toronto Blue Jays) y Orlando Cepeda (N.° 30 - San Francisco Giants); los dominicanos Juan Marichal (N.° 27 - San Francisco Giants) y Adrián Beltré (N.° 29 - Texas Rangers); y la leyenda panameña Rod Carew (N.° 29 - Minnesota Twins y Los Angeles Angels).

El listado lo encabezan pioneros y miembros del Salón de la Fama como los puertorriqueños Roberto Clemente (N.° 21 - Pittsburgh Pirates), Roberto Alomar (N.° 12 - Toronto Blue Jays) y Orlando Cepeda (N.° 30 - San Francisco Giants); los dominicanos Juan Marichal (N.° 27 - San Francisco Giants) y Adrián Beltré (N.° 29 - Texas Rangers); y la leyenda panameña Rod Carew (N.° 29 - Minnesota Twins y Los Angeles Angels). El trío histórico de Venezuela: En la representación venezolana, Guillén se suma como el tercer exponente del país, acompañando al Salón de la Fama Luis Aparicio (N.° 11 - Chicago White Sox) y al histórico capitán de la "Gran Maquinaria Roja", David Concepción (N.° 13 - Cincinnati Reds).

Símbolo de la representación latina en la cueva

El logro de Ozzie Guillén trasciende lo hecho en el terreno de juego durante sus 16 campañas en la MLB. Además de ser un torpedero brillante en el sur de Chicago, Guillén marcó un antes y un después para la dirigencia hispana al convertirse en 2005 en el primer mánager latino de la historia en alzarse con un título de Serie Mundial.

El retiro de su histórico "13" no solo consagra su legado personal, sino que reafirma el peso del liderazgo latino dentro de la cultura del béisbol organizado.