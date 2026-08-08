MLB: Payton Tolle emuló a esta figura de los Medias Rojas

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Payton Tolle firmó una actuación memorable en Fenway Park. El zurdo de los Medias Rojas de Boston abanicó a 14 bateadores de los Atléticos en seis entradas y lideró la victoria de su equipo con una exhibición de potencia en el montículo. Con este resultado, Tolle sumó su séptima victoria de la temporada en las Grandes Ligas.

El novato de Boston limitó a la ofensiva visitante a solo dos imparables. El único daño recibido fue un jonrón solitario de Tyler Soderstrom por el jardín derecho-central, un batazo que apenas superó la cerca y que significó la única carrera en la cuenta del abridor.

Un registro histórico que lo acerca a Roger Clemens

La labor de Tolle no solo aseguró el triunfo de Boston, sino que también colocó su nombre en los libros de récords de la franquicia. A sus 23 años, se convirtió en el lanzador más joven de la organización en registrar al menos 14 ponches en un solo partido desde que Roger Clemens recetara 20 ponchados en la temporada de 1986.

Estar en la misma lista que una leyenda del equipo resalta el impacto inmediato del joven serpentinero en la rotación de los durante esta campaña.