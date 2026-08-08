MLB: Elly De La Cruz logró el 20/20 y alcanza este hito

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El campocorto dominicano Elly De La Cruz volvió a registrar su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas al alcanzar la cifra de 20 cuadrangulares y 21 bases robadas en la actual temporada. Con este logro, el pelotero de los Rojos de Cincinnati consolida una actuación individual de alto impacto y establece un precedente sin equivalentes para los defensores del campo corto nacidos en Latinoamérica.

De La Cruz se convirtió en el primer campocorto de origen latinoamericano en registrar tres temporadas con al menos 20 jonrones y 20 robos de base en la MLB antes de cumplir los 25 años de edad.

Números de una temporada con solidez ofensiva

El rendimiento del infielder dominicano en la presente campaña refleja continuidad en su producción con el madero. Hasta el momento, De La Cruz registra una línea ofensiva de .277 de promedio de bateo, .358 de porcentaje de embasado y un OPS de .867.

Acompañado por sus 20 vuelacercas y 21 estafas de almohadilla, acumula 54 carreras impulsadas. Al proyectar sus estadísticas de cara al cierre de la fase regular, el pelotero mantiene un ritmo para finalizar el calendario con 30 cuadrangulares, 81 carreras remolcadas y 31 bases robadas.

Un registro histórico en la franquicia de Cincinnati

La regularidad de De La Cruz impacta directamente en los libros de récords de la organización de Ohio. Al enlazar tres campañas con al menos 20 cuadrangulares e igual número de bases robadas, el dominicano se une a un grupo selecto en la historia de la franquicia.

En los registros de los Rojos de Cincinnati, únicamente Eric Davis y Brandon Phillips habían logrado encadenar tres temporadas con una producción de 20/20. De La Cruz integra ahora esa lista, destacando por alcanzar la marca en una posición de alta demanda defensiva como las paradas cortas y a una edad temprana.