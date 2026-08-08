MLB: Jackson Chourio se acerca a otra temporada con 20 bambinazos tras soberbio batazo ante Minnesota

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Jackson Chourio se ha perdido varios juegos por lesión esta temporada; sin embargo, cada vez que logra encontrar el ritmo, demuestra que es un pelotero sumamente valioso con todo lo que puede aportar en el terreno y se acerca a una nueva temporada con 20 batazos de cuatro esquinas.

La novena de los Cerveceros de Milwaukee cayó con marcador 8 carreras por 6 contra los Mellizos de Minnesota, en un duelo donde el venezolano fue el primero en empezar la producción.

Jackson Chourio llega a 16 vuelacercas

En el mismo primer capítulo, "Showrio" pescó una recta de Zebby Matthews que se quedó en la zona alta y la sacó del parque por lo más lejos del American Family Field, el jardín central, para adelantar parcialmente a su equipo 0-1.

Este batazo de cuatro esquinas confirmó que el venezolano está encendido, siendo su segundo en días consecutivos, su tercero en los cuatro duelos recientes y su número en lo que va de campaña, contando con una gran posibilidad de tener su tercera zafra en fila desde su debut (2024) con más de 20 cuadrangulares con apenas 22 años.

¿Podrá Jackson Chourio su tercera temporada de 20/20?

La interrogante sería si podrá alcanzar su tercer año seguido con 20/20, debido a que actualmente tiene 10 bases robadas, representando este renglón su principal reto porque no ha salido con tanta frecuencia en este 2026.

Todo parece depender de que su cuerpo se sienta bien en este final de la campaña regular, donde a los Cerveceros le restan más de 45 choques.